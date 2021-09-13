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Haberler Spor Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1

Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor 1-0 yendi.

Balıkesirspor: 0 - Tuzlaspor: 1
AA

13.09.2021, 22:19

Balıkesirspor: Atilla Özmen (Dk. 54 Vukovic), Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 81 Cemal Kızılateş), Bezjak (Dk. 65 Erdem Gökçe), Muhammed Ali Doğan (Dk. 81 Foxi), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 65 Abdulkadir Özgen), Batuhan İşçiler, Birol Parlak, İbrahim Halil Çolak, Cumali Bişi

Tuzlaspor: Angeler, İsmail Konuk (Dk. 73 İbrahim Has), Ahmet Yazar (Dk. 62 Sedat Şahintürk), Pedersen (Dk. 82 Aykut Çeviker), Bardhi (Dk. 73 Selçuk Alibaz), Diack, Samet Asatekin, Tayfun Aydoğan, Safa Kınalı (Dk. 82 Rahmi Anıl Başaran), Ferhat Öztorun, Posmac

Gol: Dk. 45+1 Tayfun Aydoğdu (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 9 Safa Kınalı, Dk. 14 Ferhat Öztorun, Dk. 82 Angeler, Dk. 84 Sedat Şahintürk (Tuzlaspor), Dk. 45 Birol Parlak, Dk. 56 Cumali Bişi (Balıkesirspor)

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