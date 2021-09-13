Balıkesirspor Tuzla önünde

TFF 1. Lig'de 3 haftada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milli ara öncesi bay takım olan Balıkesirspor, 4. haftanın kapanış mücadelesinde Tuzlaspor'u ağırlıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Davut Dakul Çelik. Transfer yasağını kaldıramayan ve geçen seneki kadrosuyla mücadele eden Bal-Kes'te, istifa eden teknik direktör Yusuf Şimşek'in yerine takımın başında altyapı antrenörü Umut Baysal çıkacak.

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