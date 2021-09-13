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Haberler Spor Bergama Belediye Hendekspor’a teslim

Bergama Belediye Hendekspor’a teslim

Bergama Belediye Hendekspor’a teslim

13.9.2021

3. Lig 1. Grup'ta sezona Elazığspor'u 2-1 yenerek 3 puanla başlayan Bergama Belediyespor, Hendekspor'a 3-1 teslim oldu. 37'de Alpay orta sahadan kaptığı topu ceza sahası çizgisine kadar götürdü, defansın müdahalesinde top Burak'ın önünde kaldı. Burak ceza yayı içinde sol ayağı ile mükemmel vurdu: 1-0. 40'ta Yavuz sağ kanattan ceza sahası içine girerken Yusuf Tekin ile girdiği ikili mücadeleyi kazandı sert vurdu, top kaleci Mustafa'nın kapattığı köşeden filelerle buluştu: 1-1. 43'te Berkay göğsü ile topu önüne aldı yaklaşık 25 metreden mükemmel vurdu: 1-2. 65'te köşe vuruşunu Muhammet Burak kullandı Sabri kafayı vurdu, kale çizgisinde kaleci Mustafa'ya rağmen Haluk dokundu: 1-3. 73'te Yusuf Orhan sert vurdu kaleci Bülent gole izin vermedi, maç 3-1 bitti.

■ SERVET SARUN
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