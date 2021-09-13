Bodrumspor’dan Diyarbekir baskını

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona Afjet Afyonspor'u 2-1 yenerek galibiyetle başlayan transferin şampiyonu Bodrumspor, ikinci haftada deplasmanda Diyarbekirspor'u 2-0 mağlup etti, şampiyonluk iddiasını kanıtladı. 38. dakikada Oğuzhan, Bodrumspor'u 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 43. dakikada tecrübeli isim Burhan sahneye çıktı, farkı ikiye taşıdı: 0-2. İlk devreyi 2-0 galip kapatan Bodrumspor, ikinci yarıda rölantiye aldı. Diyarbekirspor'un da baskısı sonucu değiştirmedi, Bodrumspor gurbette 2-0 kazanıp, ikide iki yaptı.

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