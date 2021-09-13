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Fethiyespor patladı

3. Lig 3. Grup’ta sezona puansız başlayan lacivert-beyazlılar, Esenler Erokspor’u Nurettin (3), Cenk (kk) ve Ali Han’la geçip kendine geldi, iddai sını da kanıtladı

Fethiyespor patladı

13.9.2021

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu hedefleyen Fethiyespor, Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup etti, kendine geldi. 33. dakikada Nurettin ceza alanı dışında yakaladığı topa sert vurdu, Abdulkadir kaleye giden topu eliyle önleyince hakem penaltı noktasını gösterdi. 34'te atışı Nurettin yerden sert kullandı: 1-0. 44'te Nurettin sağdan ceza alanına indi, yerden sert ortaladı Alihan gelişine düzgün bir vuruşlar topu ağlara taktı: 2-0. 46'da Nurettin ceza alanına girdi, sağ çaprazdan sert vurdu top ağlara gitti: 3-0. 52'de savunmanın uzaklaştıramadığı topu Ramazan sağdan ortaladı, uzak direkte Abuzer iyi yükseldi: 3-1. 63'te Alihan topla ceza alanına girdi kaleye vurdu, Burak Kavlak topu ters bi şekilde kendi kalesi ne attı: 4-1. 90+3. dakikada sağ taraftan ortalan topu Nurettin kafayla bomboş durumda ağlara bıraktı. skoru belirledi: 5-1.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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