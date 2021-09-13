Manisa FK’nın keyfi kaçtı

1. Lig’de 3’te 3 yaptıktan sonra milli ara sonrasında Erzurum’a yenilip 39 maç sonra mağlubiyet gören siyah-beyazlılarda moraller bozuldu

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek tam 39 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. Geçen sezon 2. Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezona da 3'te 3 yaparak başlayan siyahbeyazlılar yıllar sonra sahayı boynu bükük terk etti, moraller bozuldu. Teknik direktör Serkan Özbalta ise 1-0 kaybedilen müsabakayı değerlendirdi. Oyunu domine ettiklerini ancak skoru bulamadıklarını ifade eden Özbalta, "Hiç üzgün değilim. Sadece netice alamadığımız için şaşkınım. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın. Üç ihtimalli bir oyun oynuyoruz. Tarihte birçok örneği var. 90 dakika boyunca rakip kaleyi kuşatsan bile yenilgi alabiliyorsun. Ben şu açıdan gururluyum. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. Başarıda asla şımarmalarını istemem ama başarısızlıkta da çok sağlam bir karakter ortaya koymalarını isterim" dedi.