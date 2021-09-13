  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa FK’nın keyfi kaçtı

Manisa FK’nın keyfi kaçtı

1. Lig’de 3’te 3 yaptıktan sonra milli ara sonrasında Erzurum’a yenilip 39 maç sonra mağlubiyet gören siyah-beyazlılarda moraller bozuldu

Manisa FK’nın keyfi kaçtı

13.9.2021

TFF 1. Lig'de ilk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 yenilerek tam 39 maç sonra mağlubiyet yüzü gördü. Geçen sezon 2. Lig'de namağlup şampiyon olan, bu sezona da 3'te 3 yaparak başlayan siyahbeyazlılar yıllar sonra sahayı boynu bükük terk etti, moraller bozuldu. Teknik direktör Serkan Özbalta ise 1-0 kaybedilen müsabakayı değerlendirdi. Oyunu domine ettiklerini ancak skoru bulamadıklarını ifade eden Özbalta, "Hiç üzgün değilim. Sadece netice alamadığımız için şaşkınım. Futbolda bu sonuçlar var, her zaman kazanamazsın. Üç ihtimalli bir oyun oynuyoruz. Tarihte birçok örneği var. 90 dakika boyunca rakip kaleyi kuşatsan bile yenilgi alabiliyorsun. Ben şu açıdan gururluyum. Oyuncularımla da bunu paylaşıyorum. Başarıda asla şımarmalarını istemem ama başarısızlıkta da çok sağlam bir karakter ortaya koymalarını isterim" dedi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa FK’nın keyfi kaçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.