Önce Aslan sonra Fırtına

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile yenişemedi: 2-2. 20. dakikada Edgar'ın kaleci Uğurcan Çakır'a hatalı geri pasında araya giren Emre Kılınç, yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1. 26'da sağdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Morutan'ın çıkardığı topu Halil Dervişoğlu kaleye gönderdi ancak Uğurcan Çakır, tehlikeyi önledi. 29'da Hamsik'in savunmanın arkasına yerden pasına iyi hareketlenen Cornelius'un ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği topu Muslera kontrol etmeyi başardı. 33'te Kerem Aktürk'ün şutunda açıyı daraltan Uğurcan Çakır'dan dönen topu Halil Devrişoğlu, penaltı noktasındaki Emre Kılınç'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2 . 41'de Hamsik'in soldan ortasında Bakasetas bıraktığı topa Cornelius vurdu ve topu filelere yolladı: 1-2.



NWAKAEME SAHNE ALDI

62'de ceza sahası solunda Hamsik rakibinden sıyrıldıktan sonra topu penaltı noktası üzerindeki Nwakeme'ye çıkardı, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skora eşitlik geldi: 2-2. 76'da Cicaldau'nun ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Halil'in şutunda kaleciyi geçen topu Yusuf kaleye giden topu çizgi önünden çıkardı, daha sonra Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla 10 puana yükselen Trabzonspor ligde ilk puan kaybını yaşarken, Galatasaray puanını 8'e yükseltti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'E AĞLATAN SALDI

TRABZONSPORLU bir taraftar, Galatasaray'ın ikinci golünden sonra sahaya girdi ve Abdülkadir Ömür'e yöneldi. Bordo-mavili taraftar, Ömür'e, "Düzgün top oyna" dedi. Ardından sahaya giren kişiyi güvenlik görevlileri dışarı çıkardı. Devamında Abdullah Avcı iki değişiklik yaptı ve 39. dakikada İsmail Köybaşı ile Abdülkadir Ömür'ü oyundan aldı. da Oyundan çıkarken duygulu anlar yaşayan Abdülkadir Ömür'e taraftarlardan da protesto geldi. Yedek Abdülkakulübesinde gözyaşlarını tutamayan Abdülkadir Ömür'ü devre bitiminde Galatasaraylı futbolcular kulübesinde ve Trabzonsporlu takım arkadaşları teselli etti.

TERİM'DEN ZORUNLU ROTASYON

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadro ile Trabzon'a gelen sarı-kırmızılılarda Terim, sağ bekte Boey'in yerine Yedlin'e, hücum hattında Barış'ın yerine Emre Kılınç'a ve Diagne'nin yerine Halil'e şans tanıdı. Sakatlığı bulunan kaptan Arda Turan'ın yanı sıra milli maç arasında sakatlık geçiren Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli ile cezası süren Marcao olmak üzere 5 futbolcu kadroda yer almadı.