Seyda Nur Kaplan’a İbanoğlu’ndan destek

TOKYO 2020 Paralimpik Oyunlarında ülkemize altın madalya kazandıran Goalball Milli Takımı'nın Denizlili sporcusu Şeyda Nur Kaplan, ayağının tozu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret edip duygularını paylaştı. Babası Murat Kaplan ve antrenörü Hüseyin Atmaca'yla yaptığı ziyarette milli sporcu, Tokyo serüvenini ve şampiyonluğun geliş sürecini İbanoğlu ile paylaştı. 2016 Rio Paralimpik oyunlarında şampiyon olduklarını ve 2020 Tokyo'ya bu sorumluluk ve bilinç ile gittiklerini aktaran Şeyda Nur, takım olarak motive olduklarını ve hedefe ulaştıklarını belirtti, "Dünyanın en büyük spor organizasyonunda bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşını okutmak bambaşka bir duygu" dedi. İbanoğlu, "Kazanılan altın madalya ile gurur duyduk. Tokyo'da beraber olamasak ta tüm ülke, tek yürek yanınızdaydık" diye konuştu.



■ SEBAHATTİN ALP

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