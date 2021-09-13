Turgutluspor yine kayıp

2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sivas Belediyespor'a deplasmanda 2-1 yenilerek sezona kötü başlayan Turgutluspor, evinde An Zentrum Bayburt Özel İdarespor'a da aynı skorla mağlup oldu. 3. dakikada ceza alanında topla buluşan Burak rakibini geçti kaleciyle karşı karşıya kötü vurdu. 20'de Hakan'ın uzun pasında Sarper kaleci Zülküf'ün hatasını değerlendirdi topu kaleye yolladı ancak savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. 32'de Sarper'in indirdiği topta Hakan sol kanatta Hamit'i gördü. Ceza alanında rakibini geçen Hamit'in şutu direğin dibinden auta gitti. 44'te Burak'ın pasında ceza alanına giren Sarper düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 58'de Burak'ın sert şutunu kaleci Zülküf iki hamlede kontrol etti. 72'de sağdan gelen ortada İlker'in kafa vuruşu kaleci Numan direğin dibinden çıkardı. 75'te Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğur Mustafa'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1. 85'te sağ kanattan Emre'nin orta şut karışımı vuruşu arka direkte ağlarla buluştu, Turgutluspor yıkıldı: 1-2.

■ İLKER UYAR