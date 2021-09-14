Akhisarlı atletler madalyaya abone

AKHİSAR Gençlik ve Spor Kulübü atletizm sporcuları Sadık Başar ve Tülay Öncüer başarıya doymuyor. İki başarılı atlet, 13. Uluslararası İsmail Akçay Yol Koşusu'nda 12 bin 500 kilometrelik zorlu parkurda erkekler kategorisinde Sadık Başar üçüncü ve aynı parkurda kadınlar kategorisinde Tülay Öncüer ikinci oldu. Kulübün milli antrenörü Nihat Sarıdağ, "Sporcularımızla yaklaşık bir yıldır aralıksız yoğun tempoda çalışıyoruz. Daha önce ulusal başarılarımızı elde etmiştik. Kısa zamanda şehrimize uluslararası alanda ilk başarımızı getirdik. Kulüp başkanımız Hasan Hüseyin Oktay'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Oktay, "Sporcularımız gecelerini gündüzlerine katarak ve çok çalışarak hedefe ulaştılar. Daha nice ulusal ve uluslararası başarılar getireceklerine inanıyorum" dedi.

■ KENAN MOLLA