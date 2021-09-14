Bodrumspor doludizgin

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona flaş transferler ve şampiyonluk hedefiyle giren Bodrumspor sezona çok iyi başlangıç yaptı. Yıldızlar topluluğu iddialı kadrosuyla ilk hafta evinde Afjet Afyonspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, Diyarbekirspor deplasmanında da 2-0 kazanarak seriye bağladı.

TAM, ÇOK MEMNUN

İLK yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzanan Ege ekibi, oynadığı futbolla da rakiplerine gözdağı verdi. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam takımının performansından çok memnun olduğunu söyledi. Sezona iyi bir şekilde başlamanın moral ve motivasyon açısından herkese güç verdiğini dile getiren teknik patron Tam, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Sezonun ilk maçları zorlu geçer. Bu periyodu kayıp yaşamadan aşmak en büyük amacımız. Diyarbekirspor karşısında ilk yarıyı 2 farklı önde kapatmak bizim için büyük avantaj oldu. Kazanmayı bildik, serimizi sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz 1. Lig'e adımızı yazdırmak" dedi. Bodrum, bu hafta Ergene Velimeşe'yi ağırlayacak.