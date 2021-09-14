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Haberler Spor Denizli basketbolda turnuva hazırlığında

Denizli basketbolda turnuva hazırlığında

Denizli basketbolda turnuva hazırlığında

14.9.2021

ÖNCE Gloria Cup'ta ardından da Ege Cup'ta mücadele eden ve 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, yarın başlayacak "Frutti Extra Cup" Basketbol Turnuvası'nda boy gösterecek. Bursa'da 4 gün sürecek organizasyona Denizli Basket'in yanı sıra Frutti Extra Bursaspor, Alba Berlin, Darüşşafaka Tefken, Aliağa Petkim, Semt77 Yalova takımları katılacak. Yeşil-siyahlılar, 16 Eylül Perşembe günü Frutti Extra Bursaspor, 17 Eylül Cuma günü Alba Berlin'la karşılaşacak. Maçların ardından 18 Eylül Cumartesi günü finallerde grup birincileri, ikincileri ve üçüncüleri karşılaşacak.

■ SEBAHATTİN ALP

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