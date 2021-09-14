Fethiyespor farklı zaferle hayat buldu

3. Lig 3. Grup'ta sezona Kırıkkale Büyük Anadoluspor yenilgisiyle başlayan Fethiyespor, evinde grubun güçlü ekiplerinden Esenler Erokspor'a gol yağdırarak iddiasını kanıtladı. Rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden ve patlama yapan lacivert-beyazlılar, ilk haftadaki kaybı telafi etti. Nurettin Çakır'ın 3, Alihan Tuncer ve Cenk Doğan'ın kendi kalesine attığı gollerle farka koşan Ege ekibinde teknik direktör Selahattin Dinçel, bu galibiyetin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi, "Tek hedefimiz var o da şampiyonluk" dedi. Fethiyespor bu hafta deplasmanda yine grubun iddialı ekiplerinden İçel İdmanyurdu ile karşı karşıya gelecek.

■ ERDOĞAN CANKUŞ