Fırtına çok umutlu

İkinci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta Isparta 32 ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928, deplasmandaki Ege derbisinde Akhisarspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle mağlup etti: 0-2. İlk 20 dakikası orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmada ilk tehlikeli atak konuk ekipten geldi. Furkan'ın kısa düşen pasını alan Alper'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Berke'nin sert şutunda Halil topu kornere çeldi. 26'da Furkan'ın savunma arkasına attığı topla buluşan Bertuğ'un gelişine şut denemesinde top az farkla auta gitti.



YUSUF, MAÇIN SKORUNU BELİRLEDİ

49'da Mert'in savunma arkasına attığı topla buluşan Bertuğ'un sert şutu üstten auta çıktı. 72'de Sol kanatta gelişen Bucaspor atağında Ahmet'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Mustafa'nın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 90'da Metin'in ortasında altıpas içinde bulunan Enes topu boş kale yerine auta gönderdi. 90+2'de Bucaspor kontra atağında sağ kanattan yapılan ortada Fuat'ın altıpas içinden şutu Halil'den döndü. Topu önünde bulan Yusuf'un şutu da Halil'den döndü. Topu tekrar önünde bulan Yusuf bu sefer topu filelerle buluşturdu: 0-2. Maç 2-0 sona erdi.



İKİ HOCA DA DEĞİŞTİRMEDİ

Akhisarspor ile Bucaspor 1928'i karşı karşıya getiren karşılaşmada iki takımın teknik ekibi de aynı kadroları sahaya sürdü. Bucaspor da hafta içi yaşanan teknik direktör değişimi sonrası Uğur Balcıoğlu yerine dümene geçen Tolga Doğantez, Isparta maçının kadrosunda değişiklik yapmadı. Akhisar da ise teknik direktörü Muhammed Yılmaz ligde son oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Zonguldak Kömürspor müsabakası kadrosunun ilk 11'yle sahaya çıktı.



DOĞANTEZ İYİ BAŞLADI

BUCASPOR 1928'de yaşanılan teknik direktör değişimi sonrası takımın başına geçen Tolga Doğantez, görevine üç puanla başladı. Sarı-lacivertli kulübün başına üçüncü kez geçen deneyimli isimin ekibi Akhisar'ı deplasmanda yendi. İlk maçında da Isparta ile evinde 1-1 berabere kalan Fırtına, puanını 4'e yükseltip iddiasını gösterdi.