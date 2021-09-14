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Haberler Spor Kocaman ayrılırsa ilk aday Belözoglu

Kocaman ayrılırsa ilk aday Belözoglu

Kocaman ayrılırsa ilk aday Belözoglu

14.9.2021

SÜPER Lig'de Aykut Kocaman göreve geldiği günden bu yana istikrarlı sonuçlar alamayan Başakşehir, bu sezon lige de 4'te 0 ile başladı. Son olarak Göztepe karşısında aldığı 2-1'lik yenilgi ile büyük bir şok yaşayan ve dibe demir atan Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın da görevden ayrılacağı iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kocaman'ın, başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek istifasını sunacağı iddiaları kulislerde konuşulurken, olası bir ayrılık halinde ibre Emre Belözoğlu'na çevrildi. Şenol Güneş'e teklif yapıldığı ancak olumsuz yanıt alındığı öğrenilirken, Belözoğlu ismi ağırlık kazandı. Kocaman, Başakşehir'de 21 maçta 8 mağluibyet, 7 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

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