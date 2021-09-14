KSK’de Sarıca yeni rotayı çizdi

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona hazırlanan Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, rotayı çizdi. KSK ile 2013'te FIBA Eurochallenge, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan, 2020'de FIBA Europe Cup'ta kupaya koşarken korona virüs pandemisi nedeniyle organizasyonun iptal olmasının üzüntüsünü yaşayan Ufuk Sarıca, "Bu sezon Avrupa kupasıyla ilgili bir hayalimiz var. Bir dahaki finalde kupanın sahibi olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Grubumuzda yer alan Hapoel Jerusalem her yıl yatırım yapan bir takım. Manresa, İspanya ekolü, Arged Bmslam Stal ise Polonya Ligi şampiyonu. Hiç hafife alınacak rakipler değil. İlk hedef bu grubu geçmek, daha sonra sezon başında koyduğumuz öncelikli hedef yine son 8'e kalarak Final Four yapabilmek" diye konuştu.