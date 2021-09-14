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Haberler Spor Kuşadasıspor’da galibiyet coşkusu

Kuşadasıspor’da galibiyet coşkusu

Kuşadasıspor’da galibiyet coşkusu

14.9.2021

3. Lig'e 21 sezon sonra dönen ve 2. Grup'ta ilk maçında evinde 52 Orduspor'la 1-1 berabere kalan Kuşadasıspor, Başkent'te Altındağspor'u mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmanın sevincini yaşıyor. 2 maçta 4 puan toplayarak lige iyi bir başlangıç yapan Ada'da teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, galibiyetle dönmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti. Ferhatoğlu, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik. Eksik yönlerimizi gördüğümüz pozisyonlar oldu. Bunların üzerinde duracağız. Önümüzdeki Yomraspor maçında inşallah 3 puanı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Tüm bütçeli ve hedefi olan takımlar bizim grubumuzda. Bunun avantajları da var. Her takım her takımı yenebiliyor. Rakiplerden çok bizim ne yapacağımız önemli" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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