Manisa FK’da Tormin soku

TFF 1. Lig'de 3'te 3 yaptıktan sonra evinde Erzurumspor BŞB'ye yenilen Manisa Futbol Kulübü'nde sakatlık şoku yaşanıyor. 21 yaşındaki golcü Mehmet Uysal'ın idmanda sakatlanarak ameliyat olmasının ardından Fransız kanat oyuncusu Guevin Tormin'den de kötü haber geldi. Antrenmanda sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun son durumu çekilen MR'dan sonra netlik kazandı. Erzurumspor BŞB maçı öncesi antrenmanda sakatlanan ve sağ ayak alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Tormin'in, yaklaşık 4-6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ligde 3 maçta sonradan oyuna giren ve 63 dakika şans bulan Tormin, İstanbulspor maçında 1 gol atmıştı. Tormin'in tedavisine başlandığı açıklandı.

MEHMET UYSAL DA 6 AY YOK

Manisa FK'da golcü Mehmet Uysal da sol diz çapraz bağlarındaki kopma nedeniyle en az 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak. İdmanda talihsiz bir sakatlık yaşayan 21 yaşındaki Mehmet, ameliyat olmuştu.

■ ÜMİT YÖNEY