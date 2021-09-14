  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisalı karateciler 9 madalya kazandı

Manisalı karateciler 9 madalya kazandı

Manisalı karateciler 9 madalya kazandı

14.9.2021

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Gaziemir'de gerçekleştirilen İllerarası Karate Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. İller Arası Karate Şampiyonası'na 13 sporcu ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla 9 madalya kazandı ve genel klasmanda kürsüye adını yazdırdı. Şampiyona hakkında bilgilendirmede bulunan antrenör Ali Eşsiz, "Hazırlık döneminde olmamıza rağmen, maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Sporcularımız 9 madalya kazandı. Karate takımımıza desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisalı karateciler 9 madalya kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.