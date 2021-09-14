Manisalı karateciler 9 madalya kazandı

MANİSA Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle Gaziemir'de gerçekleştirilen İllerarası Karate Şampiyonası'nda 9 madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. İller Arası Karate Şampiyonası'na 13 sporcu ile katılan Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, hazırlık maçlarında aldığı sonuçlarla 9 madalya kazandı ve genel klasmanda kürsüye adını yazdırdı. Şampiyona hakkında bilgilendirmede bulunan antrenör Ali Eşsiz, "Hazırlık döneminde olmamıza rağmen, maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Sporcularımız 9 madalya kazandı. Karate takımımıza desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü'ye teşekkür ediyoruz" dedi.