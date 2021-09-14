Muhteşem Nazilli

2. Lig'e 3 yıl sonra dönen Nazilli Belediyespor, Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayıp taraftarının yüzünü güldürdü. İlk hafta Kırklarelispor'u deplasmanda 3-1 yendikten sonra evinde Pazarspor'u da 1-0'la geçerek 6 puanla zirve ortağı olan siyahbeyazlılar, muhteşem bir başlangıç yaparak rakiplerine gözdağı verdi.

HEM ÖVDÜ HEM YERDİ

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Kadir Kar, Pazarspor zaferi sonrası takımını hem kutladı, hem uyardı. Geçen sezon 3. Lig'de başladığı galibiyet serisini 8 maça çıkaran Naz Naz'da teknik patron Kar, "Zor bir maç oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyun hakimiyetini elimize aldık. 10 tane net pozisyon bulup yararlanamadık. İki tane penaltı kaçırdık. Sonuçta beceriksizlik ve telaşla gol gecikse de kazanmayı başardık. Lige iyi bir giriş yapmıştık, bunu perçinledik. Galibiyet taraftarımıza armağan olsun. Deplasmanda oynayacağımız Amed Sportif maçı ne seviyede olduğumuzu görmek için önemli bir mücadele ve bizim için ilk final olacak" dedi. Kar, takımı 90 dakika destekleyen taraftarlara da teşekkür etti.

ŞAMPİYONLUK KUPASIYLA VEFA

ŞAMPİYONLUK kupasına kavuşan Nazilli Belediyespor, hayatını kaybeden eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler ve taraftar lideri Ali Çulak'ı unutmadı. Nazilli, şampiyonluk kupasını 2019'da stadın altında çıkan yangında yaşamını yitiren taraftarlar derneği başkanı Ali Çuvak ve eski başkanlardan Mehmet Yüzügüler, hayatlarını kaybeden taraftarlar Deniz İnce ile Murat Sarıoğlu'nun mezarlarına götürdü. Ziyarete Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Kulüp Başkanı Soner Yelkovan da katıldı. Siyah-beyazlılar, kabirlerin başında dua okudu. Şampiyonluk sözünü yerine getirdiklerini belirten Yelkovan, "Arma uğruna canlarını feda etmiş kardeşlerimize kupayı getireceğiz demiştik. Sözümüzü tuttuk" dedi

■ İHSAN KARATAŞ