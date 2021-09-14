Şampiyon yüzücü İlkim, Bayraklı’nın gururu oldu

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Turkcell Uzun Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbest stilde Türkiye birincisi olan Bayraklılı sporcu İlkim Karaali, gurur kaynağı oldu. Genç sporcu, aynı zamanda 100 metre serbest stilde Türkiye 5'inciliği, 50 metre kurbağalama stilde Türkiye 3'üncülüğü ve 100 metre kurbağalama stilde de Türkiye 7'nciliği derecelerini elde etti. Ege Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde sportif faaliyetlerine devam eden İlkim Karaali, "Çok çalışmamın karşılığını aldım. Daha büyük başarılar elde etmek için çok çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu