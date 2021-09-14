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Haberler Spor Somaspor ikide iki yaptı göz doldurdu

Somaspor ikide iki yaptı göz doldurdu

Somaspor ikide iki yaptı göz doldurdu

14.9.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Anadolu ve Adıyaman 1954 zaferleriyle ikide iki yapan Somsapor, ilk iki haftada ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. 2. Lig'de ilk kez mücedele eden teknik direktör Burhanettin Basatemur'un öğrencileri, ikinci hafta ikide iki ve 6 puanla Sivas Belediyespor ve Bodrumspor ile ligin zirvesinde yer aldı. Oynadığı maçlarda rakip ağlara 3 gol atıp kalesinde gol görmeyen tek takım unvanını elinde bulunduran Siyah İnciler, rakiplerine gözdağı veriyor. Yönetici Fatih Kaya, "Adıyaman'da sabırlı, dirençli bir futbol sergiledik ve istediğimizi aldık. Sahada karakterini ortaya koyan, teknik ekibimiz ve oyuncu gurubumuzu tebrik ediyorum' 'dedi. Kaya, kendilerini çok iyi ağırlayan Adıyaman yönetimi ve taraftarına da teşekkür etti.

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