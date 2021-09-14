Turgutlu maçında tribünler karıştı! Başkan’ın eşi hareket çekti

Geçtiğimiz gün Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor arasındaki maçta, Ege ekibinin 1-0 galipken 2-1 yenik duruma düşmesi üzerine taraftarlar ile yönetim arasında çıkan gerginlik skandal görüntülere sahne oldu. Turgutlu taraftarlarının Başkan Taner Kestaneci ve yönetimini istifaya davet eden tezahüratlarının ardından, Başkan Kestaneci'nin eşi Bircan Kestaneci'nin tribünlere dönerek orta parmağıyla hareket çekmesi gerilimi tırmandırdı.

Öfkeli taraftarların bir anda protokol tribününe yönelmesi üzerine polis ekipleri kırmızı siyahlılara müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alınırken, Başkan Kestaneci'nin bile sakinleştiremediği eşinin yaptığı hareket tepki çekti. Gerginliğin, kırmızı siyahlıların bir hafta önce açıklanan bilet fiyatlarını yüksek bulması ve yönetime tepki göstermesiyle başladığı öğrenildi.

■ İLKER UYAR