  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Turgutlu maçında tribünler karıştı! Başkan’ın eşi hareket çekti

Turgutlu maçında tribünler karıştı! Başkan’ın eşi hareket çekti

Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor arasında geçtiğimiz gün oynanan maçta ortalık karıştı. Başkan Taner Kestaneci'nin taraftarlar tarafından istifaya çağırılması üzerine Kestaneci'nin eşi tribünlere dönerek orta parmağıyla hareket çekti.

Turgutlu maçında tribünler karıştı! Başkan’ın eşi hareket çekti

14.9.2021

Geçtiğimiz gün Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor arasındaki maçta, Ege ekibinin 1-0 galipken 2-1 yenik duruma düşmesi üzerine taraftarlar ile yönetim arasında çıkan gerginlik skandal görüntülere sahne oldu. Turgutlu taraftarlarının Başkan Taner Kestaneci ve yönetimini istifaya davet eden tezahüratlarının ardından, Başkan Kestaneci'nin eşi Bircan Kestaneci'nin tribünlere dönerek orta parmağıyla hareket çekmesi gerilimi tırmandırdı.

Öfkeli taraftarların bir anda protokol tribününe yönelmesi üzerine polis ekipleri kırmızı siyahlılara müdahale etti. Bazı taraftarlar gözaltına alınırken, Başkan Kestaneci'nin bile sakinleştiremediği eşinin yaptığı hareket tepki çekti. Gerginliğin, kırmızı siyahlıların bir hafta önce açıklanan bilet fiyatlarını yüksek bulması ve yönetime tepki göstermesiyle başladığı öğrenildi.

■ İLKER UYAR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turgutlu maçında tribünler karıştı! Başkan’ın eşi hareket çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.