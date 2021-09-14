Turgutluspor’da moraller bozuk

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olduktan sonra evinde de Bayburt Özel İdarespor'a aynı skorla teslim olan Turgutluspor, sezona sıfır çekerek başladı. İki maçta da öne geçmesine rağmen sonunu getiremeyen Kasaba'da moraller bozuldu, teknik direktör Kazım Akgün'ün koltuğu sallanmaya başladı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon döndüğü 2. Lig'de evinde Kırşehir Belediyespor'u 1-0, deplasmanda Mamak FK'yı 1-0 mağlup etmiş ikide iki yaparak 2020-2021 sezonuna 6 puanla başlamıştı. Geçen sezonun aksine bu seneye kötü başlayan Turgutluspor'da yüzler asıldı, yeni transferlerin performansı tartışılmaya başlandı.