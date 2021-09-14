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Haberler Spor Yeniler yine yok

Yeniler yine yok

Yeniler yine yok

14.9.2021

MANİSA FK'nın son gün transferleri Marvin Gakpa ve Loick Landre'nin yarınki Menemenspor maçında da forma giymelerinin zor olduğu açıklandı. Kamp görmeyen Fransız stoper Landre'nin, özel bir idman programı ile 2-3 haftaya hazır olacağı öğrenildi. Küçük bir adale sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Gakpa'nın da Menemenspor deplasmanında riske edilmeyeceği belirtildi.

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