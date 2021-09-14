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Haberler Spor Yıldızlar sahne aldı

Yıldızlar sahne aldı

Yıldızlar sahne aldı

14.9.2021

TFF 1. Lig'de Eyüpspor'u yenerek bu sezonki ilk galibiyetini alan, ilk golünü atan Denizlispor'da yıldızlar muhteşem döndü. Horoz'da yeni transferlerden Ömer Şişmanoğlu ve Muğdat Çelik elde edilen zaferde attıkları gollerle ön plana çıkarken, gol oruçlarını da bozdular. Denizlispor'un bu sezon ligdeki ilk golünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu, ligde 426 gün sonra gol sevinci yaşarken, galibiyeti perçinleyen golün sahibi Muğdat Çelik ise 158 gün sonra rakip fileleri havalandırmanın mutluluğunu yaşadı.

İLK MAÇLARINDA COŞTULAR
İlk maçlarına çıkan ve coşan yıldızlar, yeşil-siyahlıların ilk zaferine imza attılar. 32 yaşındaki Ömer, ligde son golünü 12 Temmuz 2020'de Erzurumspor BŞB formasıyla 1. Lig'de Altay'a attı.31 yaşındaki Muğdat da geçen sezon 6 Nisan 2021'de oynanan ve 1-1 biten Trabzonspor-Kayserispor maçında Kayseri'yi öne geçiren golü atmıştı. Transferin son günlerinde Denizlispor'a dahil olan iki golcü, iddialı konuştu, "Bu henüz başlangıç. Gollerimiz devam edecek. Denizlispor'un başarısı için çalışacağız" dediler

SEBAHATTİN ALP

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