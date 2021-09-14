Yunusemre judoda birincilikle döndü

YUNUSEMRE Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Kütahya'da yapılan Minikler 1. Zafer Kupası Judo Turnuvası'nda birinci oldu. Kütahya'da gerçekleştirilen Minikler 1. Zafer Kupası Judo Turnuvası'na 7 ilden 15 takım, 200 sporcu katıldı. Turnuvada Yunusemre Belediyesporlu judoculardan 36 kiloda Hiranur Özbek birinci, 40 kiloda Bengüsu Çetin birinci, 52 kiloda İkra Üzüm ikinci, 57 kiloda Halime Deveci birinci, 57 kiloda Nehir Uslu üçüncü, 38 kiloda Emirhan Kula ikinci, 55 kiloda Ramazan İnci birinci, 60 kiloda Emirhan Baba üçüncü oldu. Elde edilen skor ile turnuvada takım halinde birinci olan Yunusemreli judocular, başarılarına bir yenisini ekledi. Sporcuları ve takım antrenörlerini kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi.