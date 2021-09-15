Ahmet Bayram’dan Kayseri’de de zafer

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kayseri'de düzenlenen 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 16 dakikada tamamladı. Katıldığı her yarışta aldığı başarılı sonuçlarla adından övgüyle söz ettiren Manisa BŞB'nin madalya avcısı, Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilen yarı maratonda genel klasmanda 13. olurken, 45-49 yaş grubunda yine zirvenin sahibi oldu. Kayseri'de kadınlarda Yayla Günen birinci, Fatma Karasu ikinci, Nuran Satılmış üçüncü, erkeklerde Sezgin Ataç birinci, Hüseyin Can ikinci, Ersin Tekal üçüncü oldu. 10 kilometre kadınlarda Sabriye Güzelyurt birinci, Elif Dağdelen ikinci, Hasibe Demir üçüncü, erkeklerde Ramazan Baştuğ birinci, Sebih Bahar ikinci, Muhammed Çelebi üçüncü sırada yer aldı.