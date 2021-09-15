  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Akhisar’da yenilgi Yılmaz’ı şoke etti

Akhisar’da yenilgi Yılmaz’ı şoke etti

Akhisar’da yenilgi Yılmaz’ı şoke etti

15.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda yenerek başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve 2. haftada evinde Bucaspor 1928'e mağlup olan Akhisarspor'da moraller altüst oldu. Buca karşısında kötü bir futbol sergileyen ve gelecek haftalar adına ümit vermeyen Akigolar'da, teknik patron Muhammet Yılmaz, "Beklemediğimiz kadar iyi bir Bucaspor 1928 vardı. Ancak bir o kadar da biz kötüydük. Organize olamadık. Yenilgiyi hiç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkartacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisar’da yenilgi Yılmaz’ı şoke etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.