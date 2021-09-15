Akhisar’da yenilgi Yılmaz’ı şoke etti

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda yenerek başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve 2. haftada evinde Bucaspor 1928'e mağlup olan Akhisarspor'da moraller altüst oldu. Buca karşısında kötü bir futbol sergileyen ve gelecek haftalar adına ümit vermeyen Akigolar'da, teknik patron Muhammet Yılmaz, "Beklemediğimiz kadar iyi bir Bucaspor 1928 vardı. Ancak bir o kadar da biz kötüydük. Organize olamadık. Yenilgiyi hiç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkartacağız" dedi.