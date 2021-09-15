  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Aydın Yıldızspor defansı güçlendirdi

Aydın Yıldızspor defansı güçlendirdi

Aydın Yıldızspor defansı güçlendirdi

15.9.2021

BAL'DA Aydın'ı temsil edecek Yıldızspor, teknik sorumlu Samet Albayrak'ın raporu doğrultusunda defansı güçlendirmek için harekete geçti. Transferde önceliğini genç ve gelecek vaat eden oyunculardan yana kullanan mavibeyazlı yönetim, sol bek ve stoper mevkilerinde oynayan Ramazan Yardımcı'yı transfer etti. Son olarak BAL ekiplerinden, Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu sözleşme imzaladı. Ramazan, daha önce İzmirspor, Güraltay, Gaziemir Gençlikspor ve son olarak Manavgat Belediyespor'da top oynadı.

■ İHSAN KARATAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın Yıldızspor defansı güçlendirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.