Aydın Yıldızspor defansı güçlendirdi

BAL'DA Aydın'ı temsil edecek Yıldızspor, teknik sorumlu Samet Albayrak'ın raporu doğrultusunda defansı güçlendirmek için harekete geçti. Transferde önceliğini genç ve gelecek vaat eden oyunculardan yana kullanan mavibeyazlı yönetim, sol bek ve stoper mevkilerinde oynayan Ramazan Yardımcı'yı transfer etti. Son olarak BAL ekiplerinden, Antalya temsilcisi Manavgat Belediyespor'da forma giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu sözleşme imzaladı. Ramazan, daha önce İzmirspor, Güraltay, Gaziemir Gençlikspor ve son olarak Manavgat Belediyespor'da top oynadı.

■ İHSAN KARATAŞ