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Haberler Spor Balıkesirspor’da futbol beğenildi

Balıkesirspor’da futbol beğenildi

Balıkesirspor’da futbol beğenildi

15.9.2021

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Balıkesirspor, sahasında Tuzlaspor'a 1-0 mağlup olarak büyük üzüntü yaşarken, takımın başında ilk kez sahaya çıkan teknik sorumlu Umut Baysal, "Güzel oyunları için futbolcu kardeşlerim müthiş mücadele ettiler. hepsini tek tek tebrik ediyorum" dedi. İkinci yarıda baskılı ve istekli oynamalarına rağmen sonucu değiştiremedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Baysal, "Rakibi iyi analiz etmiştik. İyi savunma yaptık ilk yarı. Ama şanssız bir gol yedik. Daha sonra ikinci yarı oyuna baskılı başladık. 6-7 net pozisyonumuz var. İkinci yarı sahada daha organize bir takımdık. Zamanla daha iyi bir Bal-Kes izleteceğiz" dedi.

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