Bucaspor 1928’e sihirli dokunuş

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Bucaspor 1928 yeni teknik direktörü Tolga Doğantez ile çok farklı. Sezonun ilk maçında evinde Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekipte, bu müsabakanın ardından teknik direktör Uğur Balcıoğlu ile yollar ayrılmıştı. Bu veda sonrası genç teknik adam Doğantez'i takımın başına getiren Buca 1928, Akhisarspor'u deplasmanda 2-0 yenerek çıkışa geçti.

HEDEF GALİBİYET SERİSİ

Yeni teknik direktörü Doğantez ile çıktığı ilk maçı kazanarak hanesine 3 puan yazdıran sarı-lacivertliler, oynadığı futbolla da tam not aldı. İlk maçında ilk galibiyetini alan Tolga Doğantez, 90 dakika bitiminde büyük sevinç yaşadı. Futbolcular da soyunma odasında zafer pozu verdi. İyi bir maç çıkardıklarını belirten Doğantez, "Oyuncularımı kutluyorum. Kritik bir galibiyete imza attık. Daha iyi olacağız ve seri galibiyetlerle zirve yarışında yer alacağız" dedi.



AKHİSAR'DA YENİLGİ YILMAZ'I ŞOKE ETTİ

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda yenerek başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve 2. haftada evinde Bucaspor 1928'e mağlup olan Akhisarspor'da moraller altüst oldu. Bucaspor 1928 karşısında kötü bir futbol sergileyen ve gelecek haftalar adına ümit vermeyen Akigolar'da, teknik patron Muhammet Yılmaz, "Beklemediğimiz kadar iyi bir Bucaspor 1928 vardı. Ancak bir o kadar da biz kötüydük. Organize olamadık. Yenilgiyi hiç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Bu maçtan gerekli dersleri çıkartıp yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

■ KENAN MOLLA