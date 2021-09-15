Denizli Basket’ten Afyon’a geçit yok

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonuna iddialı hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahasında oynadığı hazırlık maçında HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 92-71 yendi. Maça iyi başlayan yeşil-siyahlılar, ilk periyotu 24-16 önde geçtikten sonra devre biterken arayı daha da açtı: 50-35. Afyon, üçüncü periyota hızlı başladı, 13-0'lık seriyle fark 2 sayıya indi: 50-48. Denizli, Hakan ile toparlandı ve son çeyreğe 66-58 önde girdi. Son bölümde etkili oyununu sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket salondan 92-71 galip ayrıldı. Denizli'de; Adam Smith 14 sayı, 6 ribaunt, 10 asist, Rihards Lomasz 19 sayı, 3 asist, Hakan Yapar 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle yıldızlaştı.

■ SEBAHATTİN ALP