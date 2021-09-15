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Haberler Spor Denizli Basket’ten Afyon’a geçit yok

Denizli Basket’ten Afyon’a geçit yok

Denizli Basket’ten Afyon’a geçit yok

15.9.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk sezonuna iddialı hazırlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sahasında oynadığı hazırlık maçında HDI Sigorta Afyon Belediye'yi 92-71 yendi. Maça iyi başlayan yeşil-siyahlılar, ilk periyotu 24-16 önde geçtikten sonra devre biterken arayı daha da açtı: 50-35. Afyon, üçüncü periyota hızlı başladı, 13-0'lık seriyle fark 2 sayıya indi: 50-48. Denizli, Hakan ile toparlandı ve son çeyreğe 66-58 önde girdi. Son bölümde etkili oyununu sürdüren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket salondan 92-71 galip ayrıldı. Denizli'de; Adam Smith 14 sayı, 6 ribaunt, 10 asist, Rihards Lomasz 19 sayı, 3 asist, Hakan Yapar 13 sayı, 4 ribaunt, 2 asistle yıldızlaştı.

■ SEBAHATTİN ALP

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