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Haberler Spor Fethiyespor umut dolu

Fethiyespor umut dolu

Fethiyespor umut dolu

15.9.2021

3. Lig 3. Grup'ta Esenler Erok'u yenerek şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Fethiyespor'da teknik patron Selahaddin Dinçel gelecekten umutlu. Alınan galibiyeti Fethiyespor camiasına ve Fethiye halkına armağan eden Dinçel, "Kırıkkale Büyük Anadolu şokunu atlattık. Gollü bir galibiyet alıp gelecek için ümit verdik. Artık tamamen yönümüzü haftaya deplasmanda oynayacağımız İçel maçına çevirdik" dedi. Selahaddin Dinçel, sözlerine şöyle devam etti: "Ben takımımı saha içerisinde yalnız bırakmaya ve onları tribünden izlemeye alışık bir teknik adam değilim. Bundan sonra takımla birlikteyiz. İçel'de sahada olacağım. Bu takımın hedefi şampiyonluk. Fethiye'de 12. adamın gücünü biur kez daha gördük. İç saha maçlarını rakiplere kabus olarak yaşatmalıyız. Bunda taraftarımızın gücü önemli. Omuz omuza hedefe doğru yürüyeceğiz"

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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