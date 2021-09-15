Kuntz tamam gibi

A Milli Futbol Takımı'nda Şenol Güneş'in ayrılığının ardından yeni teknik direktör çalışmaları için düğmeye basıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, takımı yabancı bir teknik adama emanet etme kararı aldı. Bu hedef doğrultusunda bir süredir mesai harcanırken 58 yaşındaki çalıştırıcı Stefan Kuntz ile el sıkışıldığı ortaya çıktı. TFF Yöneticisi Hamit Altıntop'un yürüttüğü teknik adam çalışmalarında Alman hoca dün İstanbul'a geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek Stefan Kuntz ile sözleşme imzalanması bekleniyor. Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz, 2016-2017 ve 2020-2021'de ülkesini Avrupa şampiyonluğuna taşırken sayısız yıldızın da yetişmesinde pay sahibi oldu. 8 Ekim'de Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye, 2022 Katar Dünya Kupası yolunda en kritik karşılaşmalarını oynayacak.



HİKMET KARAMAN: AVRUPA'YA BAKIN

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Hikmet Karaman A Milli Takım ile ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karaman, "Şenol Güneş hoca da çalışırken çok yalnız kaldı, ekip arayışına girdi. Louis Van Gaal'e Mancini'ye bakıyorsunuz, yanındaki yardımcılarına bakıyorsunuz. Milli takımlar tek adamın yöneteceği bir yer değil. Yönetemez, mümkün de değil. Kulüp takımlarında biz bile yeterli değiliz. Ekibimizde ne kadar iyi insanlar olursa katkı o kadar fazla oluyor" dedi