  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen mi, Manisa mı?

Menemen mi, Manisa mı?

TFF 1. Lig’de 5. hafta sınavında bugün Ege derbisinde saat 20.00’de Menemenspor, Manisa FK’yı ağırlayacak

Menemen mi, Manisa mı?

15.9.2021

TFF 1. Lig'de geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki Ege ekibi Menemenspor ve Manisa Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beINsports Max1 ve TRT Türk ekranlarından yayınlanacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, konuk Manisa FK'de Erzurum BŞB maçından önce sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Fransız golcü Guevin Tormin mücadelede forma giyemeyecek. 3'te 3 yaptıktan sonra Erzurum BŞB'ye kaybeden 39 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Manisa FK'da Serkan Özbalta, "Geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Zorlu maça çıkacağız ancak elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen mi, Manisa mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.