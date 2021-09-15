Menemen mi, Manisa mı?

TFF 1. Lig'de geçen haftayı mağlubiyetle kapatan iki Ege ekibi Menemenspor ve Manisa Futbol Kulübü bugün karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Cihan Aydın'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma beINsports Max1 ve TRT Türk ekranlarından yayınlanacak. Ev sahibi sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu bulunmazken, konuk Manisa FK'de Erzurum BŞB maçından önce sağ alt arka adalesinde yırtık tespit edilen Fransız golcü Guevin Tormin mücadelede forma giyemeyecek. 3'te 3 yaptıktan sonra Erzurum BŞB'ye kaybeden 39 maç sonra mağlubiyet yüzü gören Manisa FK'da Serkan Özbalta, "Geçen haftaki yenilgiyi telafi etmek istiyoruz. Zorlu maça çıkacağız ancak elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.