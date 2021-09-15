Muğlaspor yoğun tempoda çalışıyor

GEÇEN sezon 3. Lig'de küme düşen ve yeni sezona BAL'da şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Muğlaspor, teknik patron Tayfun Hut yönetiminde yoğun tempoda çalışıyor. Sabah kros, akşam topla çalışmalar yapan yeşil-beyazlılar, fitness salonunda da güç depoluyor. Ortaköy Kemal Dirikan Tesisleri'nde yapılan antrenmanlar neşe içinde geçerken, gözler yeni sezonda zirve yarışında olacak. Teknik direktör Hut, "İşi sıkı tutacağız. Tekrar 3. Lig'e dönmek için çok çalışacağız. Muğla kenti en üst liglerde olmalıdır" dedi.