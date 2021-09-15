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Muhteşem Bodrumspor

Evinde Afyonspor’u 2-1, deplasmanda Diyarbekirspor’u 2-0 mağlup eden ve 6 puanla zirve yarışına ortak olan yeşil-beyazlılar ilk kez fire vermeden başladı

Muhteşem Bodrumspor

15.9.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona flaş transferlerle şampiyonluk hedefiyle giren Bodrumspor, 2021-2022 sezonuna muhteşem bir başlangıç yaptı, İlk hafta evinde Afjet Afyonspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran yeşil-beyazlılar, Diyarbekirspor deplasmanında da 2-0'lık zafere imza atarak seriye bağladı. İkide iki yapan ve 6 puanla rakiplerine gözdağı veren Muğla temsilcisi, geçtiğimiz yıllarda 2. Lig'de yer aldığı sezonlar içinde ilk iki haftalar baz alındığında ilk kez fire vermeden sezona başlamayı bildi.

EN FAZLA 3 PUAN TOPLADI
Geçen sezon 2. Lig Kırmızı Grup'ta Etimesgut Belediyespor'a deplasmanda 1-0 yenilip, iç sahada GMG Kastamonuspor'u 4-1 yenen Bodrumspor, 3 puan topladı. 2019- 2020 sezonunda Ankara Demirspor'a deplasmanda 3-2 yenilen, evinde Sivas Belediyespor'la 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, 1 puan toplayabildi. Bodrumspor, 2018-2019 sezonunda ilk hafta evinde Eyüpspor'a 3-2 mağlup oldu, ikinci maçında deplasmanda Ankara Demir'i 1-0 yendi, 3 puanda kaldı. 2017-2018 sezonunda ilk maçında sahasında Sarıyer'i 1-0 yenen, İnegölspor'a deplasmanda 2-1 kaybeden Muğla temsilcisi, 3 puan alabildi. Bodrumspor, bu sezona harika bir giriş yaptı ve 6 puanla kendini aştı.

■ ÜMİT YÖNEY

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