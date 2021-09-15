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Nazillispor’un yeni silahı Koray

Pazarspor zaferinin mimarı Koray Baykara, siyah-beyazlı formayla harika başlangıç yaptı

Nazillispor’un yeni silahı Koray

15.9.2021

2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un yeni transferi stoper Koray Baykara, Pazarspor müsabakasında attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olurken, beğeni topladı. Pazarspor'u evinde 1-0'la geçerek lige harika başlangıç yapan Siyah İnciler'de, yeni transfer Koray Baykara'nın performansı büyük alkış aldı. 3. Lig temsilcisi Derince Belediyespor'dan takıma dahil edilen Koray, oynadığı futbolla göz doldurdu. Hızı, pas oyununa katkısı ve zaman zaman yaptığı ileri çıkışlarla dikkat çeken Koray, savunmadaki performansının yanında attığı golle de Naz Naz'a 3 puanı getirdi. Pazarspor kalecisi Tunahan'ı bir türlü geçemeyen siyahbeyazlılarda kilidi açan Koray oldu. Siyahbeyazlı formayla ilk gol sevincini yaşayan Koray, "Çok mutluyum. İnşallah devamı gelecek" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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