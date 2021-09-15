Tire FK bombaladı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Tire FK, dış transferde 7, iç transferde ise 2 futbolcuyla anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, dış transferde daha önce Şile Yıldızspor'da oynayan ve en son Erenlerspor'da forma giyen 1999 doğumlu santrfor Kerem Can Taşkara, geçtiğimiz sezon 76 Iğdır Beeldiyespor'da şampiyonluk yaşayan 1992 doğumlu orta saha Kaan Yıldırım, Manisaspor'dan 1992 doğumlu stoper Serhat Maden, Çorum FK dan 1986 doğumlu orta saha Hüseyin Bak, Göztepe, Menemen ve Karşıyaka altyapılarında forma giyen, geçen sezon Karşıyaka'da 3. Lig'de de oynayan 20 yaşındaki yetenekli orta saha ve kanat oyuncusu Mevlüt Berkay Çidem, Giresunspor altyapısında yetişip, henüz 16 yaşındayken TFF 1. Lig'de gol atan, sırasıyla İnegölspor, Muğlaspor, Kastamonu Özel İdare, Bulancakspor ve Buca Zaferspor formaları giyen 22 yaşındaki orta saha Murat Can Yayla, Tire'de forma giyen, uzun yıllar profesyonel liglerde oynayan "Beton" lakaplı tecrübeli stoper Ahmet Köseoğlu'yla sözleşme imzaladı. Tire FK, iç transferde ise İbrahim Tokay ve kaleci Muhammed Enes Kılıç ile nikah tazeledi.

■ SERVET SARUN