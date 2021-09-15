HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde 2021- 2022 sezonu hafta sonu start aldı. Kadınlar Süper Ligi'nde ilk hafta geçen sezonun sürpriz takımı Yalıkavakspor, yenilenmiş kadrosuyla ilk maçında bugün geçen senenin şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonu Belediyespor'un Avrupa kupası maçı nedeniyle bugüne alınan mücadele Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.
Yalıkavakspor’un rakibi Kastamonu Bld haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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