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Haberler Spor Yalıkavakspor’un rakibi Kastamonu Bld

Yalıkavakspor’un rakibi Kastamonu Bld

Yalıkavakspor’un rakibi Kastamonu Bld

15.9.2021

HENTBOL Kadınlar Süper Ligi'nde 2021- 2022 sezonu hafta sonu start aldı. Kadınlar Süper Ligi'nde ilk hafta geçen sezonun sürpriz takımı Yalıkavakspor, yenilenmiş kadrosuyla ilk maçında bugün geçen senenin şampiyonu Kastamonu Belediyespor'u konuk edecek. Kastamonu Belediyespor'un Avrupa kupası maçı nedeniyle bugüne alınan mücadele Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak.

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