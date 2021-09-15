Yeni hedefi Brezilya

AYDINLI milli atlet Aysun Akay, antrenörü Saim Korkmaz eşliğinde Kardeşköy Atletizm Sahası'nda hazırlıklarını sürdürürken, gözünü yeni başarılara dikti. Polonya'da düzenlenen 4. Dünya İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede ikinci, 200 metre ise üçüncü olan Akay, Brezilya'da yapılacak 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılarak altın madalya hedefliyor.



14 MADALYASI BULUNUYOR

Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 14 madalya kazandığını belirten Akay, "Hedefe ulaşmak için gece gündüz çalışmalarımı sürdüreceğim. Kanada ve Bulgaristan'daki yarışmalarda sakatlık yaşayıp derece alamayınca, sporu bırakmaya karar vermiştim. 1.5 yıl evde düşündüm. 2015'te nişanlım Hüsnü Selçuk'un desteğiyle spora tekrar döndüm. Polonya'daki şampiyona çok çekişmeliydi, aşırı yağmur vardı ama başarıyla döndüm. Dünya ikincisi olduğumda mutluluktan çok ağladım. 200 metre yarışmasında madalya beklemiyordum ama onu da aldım. Antrenörüm Saim Korkmaz bana çok büyük destek veriyor. 2022'de Brezilya'da yaz olimpiyatlarında Türk bayrağını dalgalandırarak, İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ