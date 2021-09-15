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Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu kuraları çekildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre 2. Eleme Turu maçlarının 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacağı duyuruldu.

15.09.2021, 16:46 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021, 16:50