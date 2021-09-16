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Haberler Spor Aliağa Petkimspor Bursa’da kötü başladı

Aliağa Petkimspor Bursa’da kötü başladı

Aliağa Petkimspor Bursa’da kötü başladı

16.9.2021

BURSA'DA 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı. Açılış karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'ya 72-64 mağlup oldu. Bursa Nilüfer Barış Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu İzmir temsilcisi 26-17 kaybetti. Aliağa Petkim, devreye de 41-35 yenik girdi. Üçüncü periyotta da bekleneni veremeyen Aliağa ekibi, bu periyottan da 56-50 yenik ayrıldı. Aliağa Petkimspor, son periyotta da istediğini maça yansıtamayınca karşılaşmayı 72-64 kaybetti. Darüşşafaka'da Doğuş 14, Caupain ve Boothe 12'şer sayı attı. Aliağa Petkimspor da ise Palninic 14, Foreman 13 sayı ile oynadı
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