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Haberler Spor Ampute Milli Takımı Çeyrek finalde

Ampute Milli Takımı Çeyrek finalde

Ampute Milli Takımı Çeyrek finalde

16.9.2021

AMPUTE Futbol Milli Takımı gol şovuna devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında İtalya'yı 11-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay yıldızlıların gollerini Ömer Güleryüz (3), Kemal Güleş (3), Rahmi Özcan (2), Serkan Dereli, Rüstem Kurhan ve Marco Pollicino (Kendi kalesine) attı. D Grubu'nda ilk maçında da Gürcistan'ı 10-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı, 6 puanla grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi başardı. Milliler çeyrek finalde yarın C Grubu'nu ikinci bitiren İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
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