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Haberler Spor Galatasaray Lazio Rome I CANLI ANLATIM

Galatasaray Lazio Rome I CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Lazio ile İstanbul'da karşılaşıyor. Maç başladı...

Galatasaray Lazio Rome I CANLI ANLATIM

16.09.2021, 19:50

STAT: TÜRK TELEKOM

Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

LAZİO: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile

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