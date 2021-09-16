Galatasaray Lazio Rome I CANLI ANLATIM

STAT: TÜRK TELEKOM
Hakemler: Matej Jug, Matej Zunic, Manuel Vidali (Slovenya)
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
LAZİO: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa-Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile
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