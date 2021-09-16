Ramil Guliyev hedef büyüttü

Ülkemize Londra'da 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metrede ilk altın madalyayı kazandıran, Berlin'de 2018 Avrupa Şampiyonası'nda yine 200 metrede 19.76'lık derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyona ve Türkiye rekoru kıran milli atlet Ramil Guliyev, dereceye giremediği Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elinden geleni yaptığını söyledi. Tokyo'da 200 metre yarı finalinde 6. olarak elenen Azerbaycan kökenli milli sprinter, "Madalya için yarıştık ama sağlıkta bir problem olduğu için istediğimiz gibi olmadı. Her şey elimizde değil. Ben elimden geleni yaptım. Yüzde 100 çalıştım. Seneye hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, hem de Fenerbahçe ile Süper Lig yarışları var. İnanıyorum en iyisini orada yaparız" dedi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Atatürk Stadı'nda düzenlenen Turkcell Atletizm Süper Ligi final müsabakalarının ilk gününde 100 metrede Enka Spor Kulübü adına yarışan Jak Ali Harvey'in ardından ikinci sırayı alan Fenerbahçeli Milli Atlet Ramil Guliyev, "Jak bu sezonun en iyisini koştu. Ben de çok yakın bir yerdeydim. Artık dünyada her yerde yarışlar bitti. Bir hafta önce ilk kademede ben geçtim, şimdi Jak geçti. 200 metrede yarın bir daha yarışacağız. En yüksek puanı takıma getirmeye çalışıyorum. İnşallah biz kazanırız ve bu sene artık şampiyon oluruz" yorumu yaptı.