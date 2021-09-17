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Haberler Spor Ayşe Begüm, Avrupa Şampiyonası'nda

Ayşe Begüm, Avrupa Şampiyonası'nda

Ayşe Begüm, Avrupa Şampiyonası’nda

17.9.2021

DÜNYA şampiyonu milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, İtalya'nın Pesaro kentinde bugün başlayacak ve 19 Eylül'de sona erecek Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Mayıs ayında Bakü'de gerçekleştirilen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlarda altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Red Bull sporcusu, tek kadınlar, karışık çiftler ve trio kategorilerinde şampiyonluk için İtalya'da mücadele edecek.
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