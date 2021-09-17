BAL 31 Ekim’de başlıyor

BÖLGESEL Amatör Lig' de (BAL) 2021-2022 sezonu katılım başvuruları tamamlandı. TFF, BAL'da bu sezon oynama hakkı olan 278 takımdan 263' ünün başvurusunun kabul edildiğini açıkladı. Maçlar 31 Ekim'de başlıyor. Katılacak olan takımların 249' u geçen sezon BAL' da yer alan takımlardan oluşurken, 14'ü geçen sezon 3. Lig' den düşen takımlardan oluşuyor. TFF yeni sezonun planlamasını gelecek haftalarda açıklayacak. Tokatspor, Cizrespor, Hoçvanspor, Arpalı Belediyespor, Torul Belediyespor, 1461 Trabzonspor, Akçakocaspor, Gemlik Vefaspor, Karasuspor, Dumlupınar Üniversitesi, Yeşilova Belediyespor, Gümüşlük Gençlikspor, Ortaca Belediyespor, Küçükyalı Yelkenspor, Çamlıhemşin Belediye ekipleri yeni sezona katılmama kararı aldı.

MUGLA'DA ÇİFTE SOK!

MUĞLA'NIN iki temsilcisi Ortaca Belediyespor ile Gümüşlük Gençlikspor BAL'a katılmıyor. Ege'nin iki temsilcisinin şok kararı Muğla'da deprem yaşattı. Ortaca, 5 yıldır mücadele ettiği BAL'a başvuru yapmadı. Kulübün kapanabileceği iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, ligde kalmak için çok çaba sarf ettiklerini belirten kulüp başkanı İsmail Milat, "Devam etmek için her türlü çabayı harcadık ancak bazı kişileri aşamadık. Sahada değil masada düşürüldük" dedi.

EGE'DEN 33 TAKIM VAR

AYDIN: Aydın BŞB, Yıldızspor, Çine Madran, Efeler 09 FK, Sökespor, BALIKESİR: Ayvalıkgücü, Bigadiç Bld., Burhaniye Bld., Etispor, Gönen Bld., DENİZLİ: Bağbaşı Zeytinköy, Sarayköyspor, Serinhisarspor, İZMİR: Alaçatı, Aliağa FK, Bornova Yeşilova, Çiğli Bld., İzmirspor, Kemalpaşa, Kınık Bld., Tire FK, Torbalı, Torosgücü, Viven Bornova FK, MANİSA: Ahmetli Bld., Hacırahmanlı, Manisaspor, Manisa Sanayi, Salihli Bld., Yunusemre Bld., MUĞLA: Muğlaspor, Yatağan, UŞAK: Bölmespor, Sivaslı Bld.

■ SERVET SARUN