Fethiye’de Çakır şampiyonluk istiyor

3. Lig 3. Grup'ta Esenler Erokspor'u 5-1 yenerek kendine gelen Fethiyepor'da, hat-trick yapan Nurettin Çakır, şampiyonluk için geldiğini söyledi. Nurettin, "Bu camianın ne istediğini herkes biliyor. Maratonun sonunda da o kupayı kaldırmak istiyoruz. O kupayı biz kaldırırsak görevimizi tamamlamış olacağız biz bunun için buradayız" ifadelerini kullandı. Taraftarın önündeki ilk maçta çok heyecanlandığını belirten tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: "İnandık kendimize. Bu haftayı 3 puanla kapattık. Biz hedef için buradayız, bu hedef için önümüzde çok haftalar var. Ama biz böyle oynadığımız sürece yenemeyeceğimiz takım yok. Burada bir kenetlenme var. Buraya ne için geldiğinin herkes farkında" diye konuştu. ■ ERDOĞAN CANKUŞ

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